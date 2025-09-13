SC Freiburg empfängt VfB, Heidenheim trifft auf Dortmund

Der SC Freiburg empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Baden-Württemberg-Duell der Fußball-Bundesliga den VfB Stuttgart. Die Gastgeber aus Südbaden hoffen nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt auf die ersten Punkte, der DFB-Pokalsieger aus dem schwäbischen Landesteil möchte mit einem Sieg ins obere Tabellendrittel vorrücken.

Auch der 1. FC Heidenheim ist in der neuen Spielzeit noch ohne Punkt und trifft im Heimspiel auf den Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund. Die TSG Hoffenheim spielt bei Union Berlin und strebt in der Hauptstadt den zweiten Auswärtssieg an. Beide Partien finden ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr/Sky) statt.