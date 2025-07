Neue Nummer eins: Heidenheim leiht Keeper Ramaj vom BVB aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim leiht für eine Saison Torhüter Diant Ramaj von Borussia Dortmund aus und macht ihn zur neuen Nummer eins. Eine Kaufoption gibt es laut BVB nicht. Damit reagiert der Club auf die Verletzung von Frank Feller im Trainingslager in Südtirol und dessen mehrmonatigen Ausfall.

Zudem hat Kevin Müller dem Verein mitgeteilt, dass er sich bei einem möglichen Angebot mit einem Wechsel in die US-amerikanische MLS beschäftige. Deshalb habe man sich für den 23-jährigen Ramaj als neuen Stammkeeper entschieden.

Ramaj sammelte internationale Erfahrung

«Um die notwendige Planungssicherheit für unsere Mannschaft und unseren Verein zu gewährleisten, haben wir diese sportliche Entscheidung so getroffen», sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in einer Vereinsmitteilung. Der Verein freue sich, dass sich Ramaj trotz zahlreicher Angebote von Top-Clubs in Europa dazu entschieden habe, für ein Jahr zu seinem Ausbildungsverein zurückzukehren.

Seit seinem Abschied aus Heidenheim im Jahr 2021 sammelte Ramaj Erfahrung in der Bundesliga, der niederländischen Eredivisie, in der dänischen Superliga sowie in der Europa League und in der Conference League.

Erst im vergangenen Winter hatte Dortmund den gebürtigen Stuttgarter von Ajax Amsterdam verpflichtet und ihn mit einem langfristigen Vertrag bis 30. Juni Sommer 2029 ausgestattet. Dann wurde er für ein halbes Jahr zum FC Kopenhagen verliehen, wo er das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg feierte. In Heidenheim stand Ramaj in seiner ersten Zeit (von 2018 bis 2021) sowohl in der U19 als auch zum Teil bei den Profis zwischen den Pfosten.

Ramaj: Klassenerhalt als Ziel

Der 23-Jährige freut sich auf seine Rückkehr: «Beim FCH habe ich viel gelernt und es macht mich stolz, dass ich mich künftig in der Bundesliga bei meinem Jugendverein beweisen darf. Mein oberstes Ziel ist es, mit der Mannschaft am Saisonende den Klassenerhalt zu feiern. Dafür werde ich alles geben.»

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte: «Nach der erfolgreichen Leihe in Kopenhagen freuen wir uns, dass Diant sich beim 1. FC Heidenheim jetzt auch in der Bundesliga beweisen kann. Wir alle sind überzeugt, dass dieser Schritt zum aktuellen Zeitpunkt genau richtig ist und wünschen Diant mit Heidenheim viel Erfolg.»