Fußball-Bundesliga: Nächste Verletzung bei Stuttgarts Pechvogel Diehl

Fußball-Bundesliga

Nächste Verletzung bei Stuttgarts Pechvogel Diehl

Justin Diehl trägt sich am Wochenende erst in die Torschützenliste ein - und erleidet dann den nächsten Rückschlag. Bis auf Weiteres wird er dem VfB erneut fehlen.
    Bleibt vom Verletzungspech verfolgt: Der junge Stuttgarter Justin Diehl. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

    Die Verletzungsmisere bei Offensivtalent Justin Diehl vom VfB Stuttgart nimmt kein Ende. Der 20-Jährige hat zum wiederholten Mal eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Diehl hatte am Wochenende für die Drittliga-Mannschaft des VfB gespielt, beim 3:0 gegen den 1. FC Schweinfurt sogar ein Tor erzielt, in der zweiten Halbzeit dann aber ausgewechselt werden müssen.

    Wie lange der Jungprofi ausfällt, gaben die Stuttgarter nicht bekannt. Seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu den Schwaben im Sommer 2024 hat Diehl aufgrund mehrerer Blessuren erst sechs Bundesliga-Spiele bestritten. Auch in der Vorbereitung auf diese Saison hatte er sich am Sprunggelenk verletzt.

