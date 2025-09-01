Logo ka-news.de
Fußball-Bundesliga: Leihe nach Polen: Weißhaupt verlässt Freiburg erneut

Fußball-Bundesliga

Leihe nach Polen: Weißhaupt verlässt Freiburg erneut

Noah Weißhaupt lässt sich ein weiteres Mal verleihen. Diesmal geht's für den jungen Offensivspieler des SC Freiburg ins Ausland.
    Noah Weißhaupt geht auf Leihbasis nach Polen.
    Noah Weißhaupt geht auf Leihbasis nach Polen.

    Eigengewächs Noah Weißhaupt verlässt den SC Freiburg erneut und wechselt auf Leihbasis zu Legia Warschau. Der polnische Erstligist und Conference-League-Teilnehmer soll sich Medienberichten zufolge zudem eine Kaufoption für den 23-Jährigen gesichert haben. Weißhaupt kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz.

    Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Fußball-Bundesligist Freiburg den Offensivmann verliehen - an den FC St. Pauli. Beim polnischen Rekordmeister ist Fredi Bobic als «Head of Football Operations» tätig.

