Fußball-Bundesliga: Leihe nach Magdeburg: Breunig verlässt Heidenheim

Fußball-Bundesliga

Leihe nach Magdeburg: Breunig verlässt Heidenheim

In dieser Saison stand Maximilian Breunig noch nicht im Spieltagskader des 1. FC Heidenheim. Nun sucht er für eine Saison eine neue Herausforderung.
Von dpa
    Tauscht das FCH-Trikot für eine Saison: Breunig geht nach Magdeburg.
    Tauscht das FCH-Trikot für eine Saison: Breunig geht nach Magdeburg. Foto: Silas Stein/dpa

    Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim verleiht Angreifer Maximilian Breunig an den 1. FC Magdeburg. Das teilten beide Clubs mit. Der Vertrag des 25-Jährigen beim FCH läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Im Laufe der vergangenen Rückrunde und auch zu Beginn dieser Saison stand Breunig nicht mehr im Spieltagskader des FCH.

    «Maxi ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, ihm diese Ausleihe zu ermöglichen, die wir in seiner aktuellen Situation ebenfalls für sinnvoll erachten», sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. «Für seine sportliche Weiterentwicklung ist es äußerst wichtig, dass er möglichst viele Einsatzminuten sammeln kann, die sich ihm im Moment bei uns nicht bieten.»

