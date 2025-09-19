Kompany sieht Neuer in der «Sonnen»-Phase: Null Druck mehr

Vincent Kompany sieht Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer in dessen Spätphase der Fußball-Karriere in einer echten Luxussituation. «Für mich hat Manu null Druck», sagte der Belgier vor dem reizvollen Vergleich zwischen dem 39 Jahre alten Neuer und der aktuellen Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Baumann (35), am Samstag (15.30 Uhr) beim Bundesliga-Gastspiel des FC Bayern München bei der TSG Hoffenheim.

«Man hat keinen Druck ganz am Anfang seiner Karriere als junger Spieler. Und Manu jetzt, denn man kann nichts mehr wegnehmen von dem, was er erreicht hat. Man spürt, dass wir einen Spieler haben, der jede Woche zeigen kann, wie gut er ist. Aber ohne den Druck, dass er es noch beweisen muss», sagte Kompany.

«Irgendwann ist das die Sonne, in der du lebst»

«Man spürt, dass er viel Lockerheit ausstrahlt. Er hat die Mischung zwischen hundertprozentigem Fokus und trotzdem Lockerheit. Irgendwann ist das diese Sonne, in der du lebst. Und das ist im Moment bei Manu so», ergänzte der Belgier.

Neuer hat gerade erst beim 3:1 des FC Bayern gegen Club-Weltmeister FC Chelsea mit seinem 100. Sieg in der Champions League einen weiteren Meilenstein erreicht. Trotz seiner Topleistungen beim deutschen Rekordmeister und der ungewissen Zukunft des aktuell verletzten DFB-Stammkeepers Marc-André ter Stegen hatte Neuer eine Rückkehr ins DFB-Tor zuletzt ausgeschlossen.

Nach dem Highlight gegen Chelsea weiß Kompany derweil um die Gefahren des Auswärtsspiels für den Tabellenführer bei den mit sechs Punkten ebenfalls sehr gut gestarteten Hoffenheimern. «Wir werden das Spiel in der Vorbereitung nicht anders angehen als Chelsea», sagte Kompany.

Bis Mitte Oktober ohne Stanisic

Er wird darum wohl auch wenig ändern bei der Aufstellung. Umstellen muss der Münchner Coach allerdings auf der Position des linken Verteidigers, nachdem sich Josip Stanisic gegen Chelsea eine Bänderverletzung am Knie zugezogen hatte. Der Kroate wird erst nach der Länderspielpause Mitte Oktober wieder einsatzfähig sein, berichtete Kompany.

Gegen Hoffenheim dürfte darum Konrad Laimer von der rechten auf die linke Abwehrseite wechseln. «Konny ist sehr stabil und sehr flexibel. Er hat rechts und links immer geleistet», sagte der Bayern-Coach.