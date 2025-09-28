Freiburg verpasst Sieg im Baden-Duell gegen Hoffenheim

Der SC Freiburg hat sich im badischen Bundesliga-Duell gegen die TSG Hoffenheim mit einem Punkt begnügen müssen. In einer an Torchancen armen Partie trennten sich die beiden Clubs vor 33.700 Zuschauern im Europa-Park Stadion 1:1 (1:1). Lukas Kübler (3. Minute) hatte die Freiburger Mannschaft von Trainer Julian Schuster bereits in der 3. Minute in Führung gebracht. Fisnik Asllani (13.) glich mit seinem vierten Saisontreffer aus - danach passierte nur noch wenig.

Vier Tage nach dem 2:1 gegen den FC Basel in der Europa League und vier Tage vor der nächsten internationalen Herausforderung am Donnerstag beim FC Bologna fehlte es den Breisgauern an Durchschlagskraft. Nach zuletzt zwei Liga-Erfolgen gegen den VfB Stuttgart und bei Werder Bremen reichte es für den SC immerhin zu einem Remis gegen meist gut sortierte Hoffenheimer.

Hoffenheim auswärts weiter ungeschlagen

Die TSG hat letztmals im April auswärts verloren, ausgerechnet beim 2:3 in Freiburg. In der dritten Saison-Begegnung in der Fremde sammelte das Team von Christian Ilzer schon den siebten Punkt.

Bei den Gastgebern ersetzte Eren Dinkci den gesperrten Johan Manzambi im Angriff. Ilzer setzte in der offensiven Schaltstelle auf Routinier Andrej Kramaric anstelle wie gegen den FC Bayern auf den 21-jährigen Muhammed Damar.

«Wir müssen es mehr wollen, müssen es mehr erzwingen. Jeder im Stadion muss das heute sehen», hatte Schuster vor dem Anpfiff beim übertragenden Sender DAZN auf die Frage gesagt, was das Spiel entscheiden würde.

Asllani wieder mal zur Stelle

Willen und Übersicht stellten die SC-Profis gleich nach drei Minuten unter Beweis: Da ließen die Gäste nach einer Ecke den Ball bis zu Junior Amadu durch, dessen Vorlage staubte Kübler zum 1:0 ab. Der frühe Treffer hielt dann auch dem Videobeweis stand - Freiburg fühlte sich auf dem richtigen Weg.

Doch die Hoffenheimer nahmen Tempo auf in der zunächst flotten Partie. Einen Ballverlust von Kapitän Vincenzo Grifo nutzte Vladimir Coufal zu einer präzisen Hereingabe. Der neue Torjäger Asllani bedankte sich mit dem Ausgleich.

Kübler mit Brummschädel vom Platz

Torschütze Kübler musste dann noch vor der Pause runter beim SC: Ein Kopf-Zusammenstoß mit Bernardo, der mit einem Turban weiterspielte, hatte ihm zu sehr zugesetzt. Die längere Unterbrechung tat dem Spiel gar nicht gut, bis zur Halbzeit wirkte alles etwas zerfahren.

Im zweiten Durchgang übernahmen die Breisgauer etwas mehr das Geschehen. Zumal es im Mittelfeld Maximilian Eggestein und Patrick Osterhage, die beiden Torschützen vom Basel-Sieg, Kramaric und Co. schwermachten, ihr Spiel aufzuziehen.

Ilzer brachte mit Damar eine weitere Kreativkraft, sein Kollege Schuster in Igor Matanovic und Derry Scherhant zwei neue Angreifer. Ein gefährlicher Abschluss von Osterhage sorgte noch für Spannung, viel passierte sonst nicht. In der Schlussphase rettete SC-Keeper Noah Atubolu mit starken Paraden gegen Tim Lemperle und Ihlas Bebou sein Team vor dem Rückstand. So blieb Freiburg gegen Hoffenheim auch im neunten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen.

Hoffenheim passt nicht auf: Lukas Kübler schießt das 1:0 für Freiburg Foto: Philipp von Ditfurth/dpa