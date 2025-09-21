Speerschleuder und Bogen: EM für prähistorische Jagdwaffen

Eigens gebaute historische Bögen und Speere erleben an diesem Wochenende in Oberschwaben ein Comeback. Die Europameisterschaft der prähistorischen Jagdwaffen findet im Federseemuseum in Bad Buchau (Kreis Biberach) statt.

Mitmachen darf jeder - von Profis bis hin zu Hobby-Schützen. Einzig wichtig: Pfeile und Speere müssen aus Naturmaterialien wie Holz, Knochen, Stein oder Geweih gefertigt sein. Über zwei Tage zeigen die Teilnehmer im Bogenschießen und im Speerschleudern ihr Können. Dabei müssen auf einem Parcours Ziele aus bis zu 26 Metern Entfernung getroffen werden.

Das Federseemuseum ist ein archäologisches Freiluftmuseum. Zwei Pfahlbauten-Siedlungen wurden auf dem Freigelände des Museums rekonstruiert.