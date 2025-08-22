HSV und SC Freiburg tauschen Heimrecht

Die Fußballerinnen des Hamburger SV und des SC Freiburg haben das Heimrecht für ihre Partie am 3. Bundesliga-Spieltag getauscht. Ursprünglich sollte das Spiel beim Aufsteiger aus Hamburg stattfinden. Auf Wunsch beider Vereine werde nun zunächst in Freiburg gespielt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Der Termin bleibt. Angepfiffen wird die Begegnung am Freitag, 19. September, um 18.30 Uhr im Dreisamstadion in Freiburg. Gründe für den Wunsch der beiden Vereine zum Tausch wurden nicht genannt. Das Rückspiel am 16. Spieltag ist dann in Hamburg vorgesehen.