Folgenschwerer Brand: Tote Schweine und Schaden in Millionenhöhe bei Brand

In einer Fahrzeughalle bricht ein Feuer aus. Dann greifen die Flammen auf einen Schweinestall über. Das hat schlimme Folgen für die Tiere.
Von dpa
    Die Flammen griffen von einer Fahrzeughalle auf den Schweinestall über. (Symbolbild)
    Rund 50 Schweine sind bei einem Brand auf einem Bauernhof getötet worden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Millionenhöhe, sagte ein Polizeisprecher. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

    Der Brand brach in der Nacht in einer Fahrzeughalle in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) aus. Die Ursache ist noch unklar. Die Flammen griffen in der Folge auf den Schweinestall über. Nur wenige Tiere konnten gerettet werden.

