Flughafen Stuttgart

Bundespolizei findet Messer und gefälschte Pässe bei Familie

Am Flughafen Stuttgart entdeckt die Bundespolizei mehrere Messer im Handgepäck einer Familie. Bei einer Kontrolle werden die Beamten nochmals fündig.
Von dpa
    Bei einer Kontrolle finden die Beamten Messer im Handgepäck. (Symbolbild)
    Bei einer Kontrolle finden die Beamten Messer im Handgepäck. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

    Die Bundespolizei hat eine fünfköpfige Familie am Flughafen Stuttgart wegen mutmaßlicher Urkundenfälschung festgenommen. Die Beamten fanden am Montag bei einer Luftsicherheitskontrolle mehrere Messer im Handgepäck, wie die Bundespolizei mitteilte. Als die Beamten die vorgelegten Reisepässe überprüften, ergab sich demnach der Verdacht, dass es sich um Fälschungen handelte. Vier Familienmitglieder wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie es hieß. Das jüngste, noch minderjährige Kind kam in die Obhut des Jugendamts.

