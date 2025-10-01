19-Jähriger rast Polizei auf Autobahn davon

Ein junger Autofahrer ohne Führerschein hat sich unter Drogeneinfluss eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf der Autobahn 5 geliefert. Als die Beamten den 19-Jährigen bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) am Dienstag kontrollieren wollten, beschleunigte dieser laut Polizeimitteilung plötzlich und flüchtete mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf.

Zwischenzeitlich verloren die Beamten den Flüchtigen aus den Augen, in einem Industriegebiet bei Karlsdorf-Neuthard (Landkreis Karlsruhe) wurde er aber kurze Zeit später vorläufig festgenommen. Im Wagen fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamin. Ein Urintest ergab laut Polizei, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Den 19-Jährigen erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs.