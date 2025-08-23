Lagerhalle in Flammen - 300.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Lagerhalle in Bietigheim (Kreis Rastatt) ist nach ersten Angaben der Polizei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Das Gebäude sei vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei in der Nacht mit. Ein Übergreifen auf angrenzende Wohngebäude sei aber verhindert worden. Es sei niemand verletzt worden. Man ermittele jetzt zur Brandursache. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

