Autowerkstatt in Flammen - große und giftige Rauchwolke

Eine Autowerkstatt ist bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in Brand geraten. Über das Ausmaß sagte ein Sprecher der Polizei zunächst nichts. Das Firmengebäude stehe in Vollbrand, hieß es in einer ersten Mitteilung. Es gebe eine starke Rauchentwicklung.

Zudem warnte die Integrierte Leitstelle Rems-Murr vor der giftigen Rauchwolke. Man solle das betroffene Gebiet meiden und Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftungen und Klimaanlagen solle man abschalten. Mehr Informationen waren zunächst nicht bekannt.