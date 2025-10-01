Brand in Freiburger Industriegebiet – 50 Millionen Schaden

Ein Feuer in einem Industriegebiet in Freiburg hat einen Millionenschaden verursacht. Der Schaden werde derzeit auf mindestens 50 Millionen Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Ein Mitarbeiter einer ansässigen Firma sei bei dem Brand leicht verletzt worden. Betroffen sei ein Gewerbekomplex mit mehreren Firmen auf einer Fläche von etwa 60.000 Quadratmetern im Stadtteil Hochdorf. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht an. Die Brandursache war noch unklar. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bisher nicht, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Lagerhalle in der Bebelstraße aus und griff über den Dachstuhl auf angrenzende Gebäude über. Bisher seien sechs Firmen betroffen, unter ihnen ein Pharmaunternehmen, so die Polizei.

Derzeit keine Gesundheitsgefahr

Die umliegenden Straßen wurden demnach am Abend gesperrt. Um die Menschen in Freiburg über den Brand zu informieren, habe es eine Warnmeldung über den Katastrophendienst Nina gegeben. Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bestehe aktuell aber nicht, hieß es.