Feuer zerstört Haus in Aalen - Bewohner kann sich retten

Bei einem Wohnhaus-Brand in Aalen im Ostalbkreis hat sich der Bewohner noch rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen können. Wie die Polizei berichtete, waren der Dachstuhl und das Obergeschoss am Donnerstagnachmittag aber nicht mehr zu retten, das Haus musste abgerissen werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 300.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf umstehende Häuser ausbreiteten.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.