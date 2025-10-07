Logo ka-news.de
Feuer

Nach Brand in Wohnhaus: Mann stirbt im Krankenhaus

Vor rund einer Woche brennt ein Wohnhaus in Tübingen. Ein Mann kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus, doch er erholt sich nicht mehr.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr rettete die Menschen unter anderem mit einer Drehleiter aus dem brennenden Haus. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr rettete die Menschen unter anderem mit einer Drehleiter aus dem brennenden Haus. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

    Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Tübingen ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Der 65-Jährige wurde bei dem Feuer vor circa einer Woche aus dem Dachgeschoss gerettet und mit schweren Brandverletzungen in das Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Dort starb er am Montag.

    Bei dem Brand erlitten drei weitere Menschen Rauchvergiftungen. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an, um die Personen aus dem Mehrfamilienhaus zu retten. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Neun Wohnungen waren nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.

