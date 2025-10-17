Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Feuer in Küche und Scheune: Zwei Brände im Rhein-Neckar-Kreis – hoher Schaden

Feuer in Küche und Scheune

Zwei Brände im Rhein-Neckar-Kreis – hoher Schaden

Gleich zweimal hat es im Rhein-Neckar-Kreis gebrannt. Die Polizei schätzt, dass der Schaden im fünfstelligen Bereich liegt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Gleich zweimal hat es im Rhein-Neckar-Kreis gebrannt. (Symbolbild)
    Gleich zweimal hat es im Rhein-Neckar-Kreis gebrannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Gleich zwei Brände haben im Rhein-Neckar-Kreis größere Schäden verursacht. In Sinsheim-Weiler stand am Nachmittag eine Doppel-Scheune in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

    Rund 50 Kilometer weiter brannte in Ladenburg eine Küche in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr habe die Flammen rasch löschen können. Auch hier gab es keine Verletzten. Eine Plastikschüssel, die zu nah am Herd stand, gilt als Ursache für den Brand. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 13.000 Euro.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden