Wieder Scheune in Flammen: Auch Brandstiftung denkbar

Nach einem Millionenschaden bei einem Scheunenbrand in Künzelsau (Hohenlohekreis) halten die Ermittler auch eine Brandstiftung für möglich. «Wir schließen das nicht aus und prüfen es», sagte eine Polizeisprecherin am Morgen.

Nur wenige Tage zuvor war die Feuerwehr bereits zu einer brennenden Scheune wenige Kilometer entfernt ausgerückt. Auch damals hatten die Ermittler bereits nicht ausgeschlossen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Bei dem Brand in der Nacht zum Montag entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro. Die Flammen sollen auch auf ein Wohnhaus übergegriffen haben, es ist jetzt unbewohnbar. Tiere oder Menschen wurden nicht verletzt.