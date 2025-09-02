Dachstuhlbrand: Feuerwehr evakuiert zwei Wohngebäude

Bei einem Brand eines Dachstuhls in Esslingen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Dachstuhl sei in der Nacht aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des brennenden Hauses und die des Nachbargebäudes. Die zwei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei soll die Schadenshöhe ein mittlerer bis hoher sechsstelliger Betrag sein.