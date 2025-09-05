Brand auf Bauernhof bei Wangen - Rinder gerettet

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei am frühen Nachmittag im Dachstuhl eines Heustocks ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

In einem angrenzenden Stall befanden sich etwa 50 Rinder. Sie konnten von Anwohnern ins Freie gebracht und anschließend in benachbarten Ställen untergebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.

Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis in die Abendstunden an. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch die Flammen beschädigt und ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.