VfB Stuttgart startet gegen Vigo in die Europa League

Der VfB Stuttgart startet am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) mit einem Heimspiel gegen Celta Vigo in die Europa League. Mit einem Erfolg gegen den spanischen Fußball-Erstligisten wollen sich die Schwaben gleich eine gute Ausgangslage verschaffen.
Ob Kapitän Atakan Karazor dabei wieder in die Startelf rückt, ließ Trainer Sebastian Hoeneß zunächst offen. Beim 2:0 zuletzt gegen den FC St. Pauli war der Mittelfeldspieler erst in der Nachspielzeit eingewechselt worden. Bis auf den weiter verletzten Deniz Undav kann Hoeneß auf alle Spieler zurückgreifen.
