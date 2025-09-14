Bauarbeiten legen Bahnstrecken lahm - Busse im Einsatz

Reisende und Pendler müssen sich im Zugverkehr auf Baustellen und damit verbundene Beeinträchtigungen einstellen. Dabei kommt es auch zu Streckensperrungen. Die Deutsche Bahn (DB) bittet Fahrgäste, sich über die Auskunftsmedien zu informieren.

Eine Auswahl wichtiger Verbindungen:

Behinderungen auf der Gäubahn

Die Gäubahn führt von Stuttgart bis in die Schweiz. Ende der Woche wird zwischen Freitagabend (19. September) und Montagfrüh zwischen Oberndorf am Neckar und Rottweil gebaut. Fahrgäste müssen sich darauf einstellen, in Busse umzusteigen. Diese fahren zwischen Oberdorf, Rottweil und Singen, wie die DB mitteilte.

Bauarbeiten im Schwarzwald

Die Schwarzwaldbahn verbindet Karlsruhe mit der Bodenseestadt Konstanz. Zwischen dem Bahnhof Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Donaueschingen werden bis zum 17. Oktober Schwellen und Gleise erneuert. Züge fahren auf diesem Abschnitt deshalb nicht.

Die Bahn setzt zwischen Villingen, Donaueschingen und Engen Busse als Ersatz ein. Zwischen Engen/Singen und Konstanz werden die Fahrgäste gebeten, auf Züge der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auszuweichen, die in der Region unterwegs sind, wie die DB ankündigte.

Oberleitungsbau an der Hochrheinbahn wird vorbereitet

Die Hochrheinbahn verkehrt im äußersten Süden zwischen Basel und dem badischen Erzingen. Am 20. September wird nach Angaben der DB die seit langem geplante Elektrifizierung der Strecke offiziell beginnen. Vorarbeiten haben bereits begonnen. So fallen laut DB zwischen dem Bahnhof Waldshut und Erzingen einzelne Züge aus. Es fahren Busse als Ersatz.

Mit einer durchgehenden Oberleitung soll die Ära von umweltschädlichen Dieselzügen auf der Strecke enden.

Icon vergrößern Ein Abschnitt der Schwarzwaldbahn ist gesperrt. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Abschnitt der Schwarzwaldbahn ist gesperrt. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Icon vergrößern Auch auf der Gäubahn kommt es zu einer Sperrung. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch auf der Gäubahn kommt es zu einer Sperrung. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa