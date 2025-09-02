Leiche aus Koffer identifiziert - Vermisste aus Stuttgart

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Koffer am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) hat die Polizei die Leiche identifizieren können. Es handele sich bei der Toten um eine 40 Jahre alte Frau aus Stuttgart, teilte die Polizei in Reutlingen mit. Sie sei zuletzt am 21. Juli dieses Jahres in Stuttgart gesehen worden, galt aber als vermisst, sagte ein Sprecher.

Er äußerte sich nicht zur Nationalität der Toten oder zu weiteren Details aus ihrer Biografie. Ebenfalls weiter unklar ist die Todesursache, auch zum Todeszeitpunkt wurden bislang keine Angaben gemacht. Die Sonderkommission «Trolley» hoffe weiter auf Hinweise von Zeugen.

Mitarbeiter eines Bauhofs hatten die Leiche Mitte vergangener Woche in einem Wohngebiet unweit eines Spielplatzes unter einer Brücke gefunden. Sie muss laut den Ermittlern schon länger in dem Koffer verstaut gewesen sein, denn sie ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft stark verwest und zum Teil bereits skelettiert.