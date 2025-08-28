Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Erhebliche Schäden: Blitz schlägt in Dreifamilienhaus in Offenburg ein

Erhebliche Schäden

Blitz schlägt in Dreifamilienhaus in Offenburg ein

Nach dem Blitzeinschlag in Offenburg muss ein Dreifamilienhaus evakuiert werden. Im Dachgeschoss hielten sich Menschen auf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Blitz ist in ein Haus in Offenburg eingeschlagen. (Symbolbild)
    Ein Blitz ist in ein Haus in Offenburg eingeschlagen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

    Ein Haus in Offenburg (Ortenaukreis) ist von einem Blitzeinschlag erheblich beschädigt worden. In dem Dreifamilienhaus waren Menschen zum Zeitpunkt des Einschlags im Dachgeschoss, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Haus wurde nach dem Gewitter am Mittwoch evakuiert. Auch in umliegenden Gebäuden soll es zu Schäden durch Blitzeinschlag gekommen sein. Weitere Angaben dazu machte die Polizei zunächst nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden