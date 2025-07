40 Schweine sterben in brennendem Tiertransporter

40 Schweine sind laut Polizeiangaben in einem brennenden Tiertransporter auf der Autobahn 7 in Unterfranken gestorben. Der Lastwagen mit 160 Tieren sei am Dienstagabend in Richtung Ulm unterwegs gewesen, als bei Ippesheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein Feuer ausbrach, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe sich in Sicherheit bringen können und noch versucht, mit einem Feuerlöscher zu löschen - ohne Erfolg.

Erst mehrere Feuerwehren hätten den Brand löschen können, 40 der 160 Tiere seien gestorben. Die überlebenden Schweine seien auf einen anderen Tiertransporter verladen worden, teilte die Polizei mit. Warum das Feuer an dem Lastwagen ausbrach, blieb zunächst unklar. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Wegen der Reinigung der Autobahn am Brandort blieb die A7 laut Polizei bis zum Mittwochvormittag in Richtung Ulm gesperrt.