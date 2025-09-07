Weltmeisterin Preuß gewinnt letzten Titel bei Biathlon-DM

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß hat zum Abschluss der deutschen Biathlon-Meisterschaften den Titel in der Verfolgung gewonnen. Damit verhinderte die 31-Jährige aus Ruhpolding den Titel-Hattrick der früheren WM-Zweiten Janina Hettich-Walz. Bei den ersten Rennen nach ihrer Babypause am Arber hatte die 29 Jahre alte Hettich-Walz zuvor überraschend die Rennen im Sprint und im verkürzten Einzel gegen die nationale Konkurrenz gewonnen.

Im letzten Rennen der Titelkämpfe wurde Hettich-Walz auf Skirollern mit etwas mehr als einer halben Minute Rückstand Zweite hinter Weltmeisterin Preuß, die ohne Schießfehler blieb. Rang drei belegte Selina Kastl.

Drei Titelträger bei den Männern

Bei den Männern setzte sich zum Abschluss Justus Strelow vor Lucas Fratzscher und Philipp Nawrath durch. Zuvor hatte Roman Rees Gold im Sprint gewonnen und sich Philipp Horn im kurzen Einzel durchgesetzt.

Die deutschen Meisterschaften unter sommerlichen Bedingungen sind für die Biathletinnen und Biathleten Teil der Vorbereitung auf den Winter. Die Ergebnisse haben auch Einfluss darauf, wer einen der begehrten Startplätze im Weltcup erhält. Die Saison beginnt am 29. November im schwedischen Östersund. Höhepunkt sind die Olympischen Winterspiele mit den Biathlon-Wettbewerben in Antholz.