Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Einbruch an Schule: Vandalen verwüsten eine Grundschule

Einbruch an Schule

Vandalen verwüsten eine Grundschule

Beschmierte Fenster, zerstörte Schülerkunst: Unbekannte haben in einer Grundschule im Zollernalbkreis eine Spur der Verwüstung hinterlassen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte Täter haben an einer Schule gewütet. (Symbolbild).
    Unbekannte Täter haben an einer Schule gewütet. (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Essensreste auf dem Boden, zertrümmertes Mobiliar: Vandalen haben nach Auskunft der Polizei an einer Grundschule in Balingen (Zollernalbkreis) zwischen Donnerstag und Freitag gewütet. Anscheinend hatten sich die Täter Zutritt durch eine unverschlossene Tür verschafft und im Inneren des Gebäudes unter anderem eine Bank und mehrere Kunstwerke von Schülern beschädigt, wie es weiter hieß.

    Rund um das Schulgebäude waren laut Polizei weitere Verwüstungen: Die Täter rissen die Beine von mehreren Stühlen ab, deckten teilweise ein Gartenhausdach ab und besprühten Scheiben mit Farbe. Zudem hätten sie Ton, Getränkeflaschen und Essensreste verteilt, die sie aus der Schule geholt hatten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden