Schwerverletzter nach Explosion in Mehrfamilienhaus

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt. Was die Explosion in der Wohnung des Schwerverletzten ausgelöst hatte, blieb vorerst unklar. Zu Feuer oder Rauchentwicklung sei es nicht gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Allerdings wurde durch die Explosion nach bisherigen Erkenntnissen mindestens eine Außenwand beschädigt.

Der Schwerverletzte kam in eine Klinik. Die leicht verletzte Person konnte vor Ort versorgt werden. In dem Haus sind insgesamt 19 Menschen gemeldet. Sie mussten über die Dauer einer statischen Überprüfung des Gebäudes anderweitig untergekommen.