Eberbach: Schwerverletzter nach Explosion in Mehrfamilienhaus

Eberbach

Schwerverletzter nach Explosion in Mehrfamilienhaus

In einer Wohnung kommt es zu einer Explosion. Der Bewohner wird schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In einem Mehrfamilienhaus ist es zu einer Explosion gekommen. (Symbolbild)
    In einem Mehrfamilienhaus ist es zu einer Explosion gekommen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt. Was die Explosion in der Wohnung des Schwerverletzten ausgelöst hatte, blieb vorerst unklar. Zu Feuer oder Rauchentwicklung sei es nicht gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Allerdings wurde durch die Explosion nach bisherigen Erkenntnissen mindestens eine Außenwand beschädigt.

    Der Schwerverletzte kam in eine Klinik. Die leicht verletzte Person konnte vor Ort versorgt werden. In dem Haus sind insgesamt 19 Menschen gemeldet. Sie mussten über die Dauer einer statischen Überprüfung des Gebäudes anderweitig untergekommen.

