Polizei entdeckt Marihuana-Plantage in Einfamilienhaus

Die Polizei hat im Kreis Göppingen eine professionell betriebene Marihuana-Plantage entdeckt. Ermittler fanden bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses in Aichelberg 483 Marihuana-Pflanzen und mindestens 30 Kilo getrocknete Marihuana-Blüten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein 32-Jähriger sitze in Untersuchungshaft.

Den Angaben nach hatte sich der Verdacht auf die illegale Plantage aus Untersuchungen einer Drogenermittlungsgruppe ergeben. In dem Haus befanden sich zwei aktive und zwei inaktive Plantagen, zwei Trocknungsräume sowie Anlagen zur Belüftung, Beleuchtung und Bewässerung. Die Polizei beschlagnahmte die Pflanzen bei der Durchsuchung am vergangenen Mittwoch. Spezialisten des LKA sollen sie nun weiter untersuchen.

Für den 32-Jährigen war den Angaben zufolge ein Schlafplatz in dem Haus vorhanden. Er soll die Pflanzen mit Erde versorgt und gedüngt haben. Die Polizei nahm den Mann bei der Durchsuchung fest. Er und der 41-jährige Eigentümer des Hauses hätten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 32-Jährigen.