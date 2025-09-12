Einbrecher stehlen Wein und Champagner aus Restaurant

Zwei Einbrecher haben aus einem Mannheimer Restaurant Champagner, Wein und Spirituosen gestohlen. Sie hatten die Eingangstüre aufgebrochen und den Alkohol in Plastikkisten aus dem Restaurant getragen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Fußgänger bemerkte in der Nacht auf Freitag das aufgebrochene Schloss, sah die zwei Männer und sprach sie an. Die Männer behaupteten, sie seien Mitarbeiter des Restaurants und würden lediglich nach einem Alarm nach dem Rechten sehen. Das glaubte der Fußgänger zunächst, doch als er die Männer mit den Plastikkisten aus dem Restaurant gehen sah, rief er die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Unbekannten bereits verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.