Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Diebstahl: Einbrecher stehlen Wein und Champagner aus Restaurant

Diebstahl

Einbrecher stehlen Wein und Champagner aus Restaurant

Mitten in der Nacht stehlen zwei Unbekannte Wein und Champagner aus einem Restaurant. Ein Passant schöpft Verdacht – doch die Täter entkommen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Als die Polizei am Tatort ankam, waren die Männer bereits verschwunden. (Symbolbild)
    Als die Polizei am Tatort ankam, waren die Männer bereits verschwunden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Zwei Einbrecher haben aus einem Mannheimer Restaurant Champagner, Wein und Spirituosen gestohlen. Sie hatten die Eingangstüre aufgebrochen und den Alkohol in Plastikkisten aus dem Restaurant getragen, wie die Polizei mitteilte.

    Ein Fußgänger bemerkte in der Nacht auf Freitag das aufgebrochene Schloss, sah die zwei Männer und sprach sie an. Die Männer behaupteten, sie seien Mitarbeiter des Restaurants und würden lediglich nach einem Alarm nach dem Rechten sehen. Das glaubte der Fußgänger zunächst, doch als er die Männer mit den Plastikkisten aus dem Restaurant gehen sah, rief er die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Unbekannten bereits verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden