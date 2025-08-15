Spiel unterbrochen: Gewitter stoppt ten Hag und Leverkusen

Ein Sommergewitter hat die Pflichtspiel-Premiere von Erik ten Hag als Trainer von Bayer Leverkusen durcheinandergewirbelt. Die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal des Fußball-Bundesligisten beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach wurde nach knapp 20 Minuten unterbrochen. Schiedsrichter Michael Bacher schickte beide Teams beim Stand von 0:0 für mehr als eine Viertelstunde in die Kabinen.

Wenige Minuten vor dem Spiel hatte schon heftiger Regen eingesetzt. Später kamen noch Hagel, Donner und Sturmböen dazu.

Für ten Hag ist es das erste Pflichtspiel als Bayer-Coach. Der Niederländer, einst bei Ajax Amsterdam und Manchester United unter Vertrag, folgte in Leverkusen diesen Sommer auf den früheren Meistercoach Xabi Alonso. Ten Hag hat beim Double-Sieger von 2024 einen großen Umbruch zu bewältigen. Etliche Leistungsträger, darunter die deutschen Nationalspieler Florian Wirtz und Jonathan Tah, haben die Werkself in der laufenden Transferperiode verlassen.