Schwenninger Wild Wings verpflichten Stürmer aus den USA

Die Schwenninger Wild Wings haben Stürmer Tim Gettinger aus den USA für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 27 Jahre alte Linksschütze spielte zuletzt für die Grand Rapids Griffins in der American Hockey League, teilten die Wild Wings mit. Die AHL ist die zweithöchste Liga in Nordamerika. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben. Mit dem Transfer des 1,98 Meter großen Gettinger seien die Personalplanungen vorerst abgeschlossen.

