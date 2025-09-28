Eisbären Berlin verlieren mit 1:2 gegen Schwenningen

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die vierte Niederlage hintereinander kassiert. Der deutsche Meister verlor gegen die Schwenninger Wild Wings mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Korbinian Geibel erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die zu wenig aus ihren Torgelegenheiten machten.

Die 13.415 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sahen von Beginn an ein schnelles, abwechslungsreiches Spiel. Beide Teams spielten zielstrebig nach vorn und hatten zahlreiche Torchancen, doch Eisbären-Goalie Jonas Stettmer und sein Gegenüber Joacim Eriksson hielten stark. Zudem hatten die Hausherren Pech, als sie dreimal nur das Torgestänge trafen.

Berliner verspielen im Schlussdrittel eine Führung

So fiel der erste Treffer erst im zweiten Drittel. Verteidiger Geibel sorgte in der 35. Minute mit einem Distanzschuss für die Führung der Berliner.

Zu Beginn des Schlussabschnitts vergaben die Gastgeber einige Gelegenheiten, um ihren Vorsprung auszubauen. So glichen die Schwenninger durch ein Tor von Tylor Spink (45.) aus. Die Berliner blieben danach dominant, aber im Angriff glücklos. Stattdessen erzielte Kyle Platzer 44 Sekunden vor dem Spielende den Siegtreffer der Gäste.