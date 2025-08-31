Motorrad und Auto stoßen zusammen - vier Verletzte

Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer hatte am Samstagnachmittag zu spät bemerkt, dass ein Auto vor ihm bremste, wie die Polizei mitteilte. Der Biker prallte daraufhin mit seiner Maschine gegen den Wagen des 22 Jahre alten Autofahrers.

Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige und zwei im Auto mitfahrende neun Jahre alte Kinder erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.