Finale des Cannstatter Wasen - sind Veranstalter zufrieden?

Auf dem Cannstatter Wasen drehen sich seit mehr als zwei Wochen die Karussells, es wird geschlendert, geschunkelt und geschlemmt. Nun läutet das 178. Cannstatter Volksfest sein Finale ein, zum letzten Mal wird Bier ausgeschenkt und gemeinsam gefeiert. Veranstalter und Polizei, Schausteller und Festwirte wollen die insgesamt 17 Festtage am Sonntag (12.00 Uhr) Revue passieren lassen und Bilanz ziehen.

In den ersten zehn Tagen des zweitgrößten deutschen Volksfestes hatten mehr als zwei Millionen Menschen den Wasen besucht. Das Vorjahresniveau konnte damit trotz des mäßigen Wetters und der wirtschaftlichen Stimmung gehalten werden. Damals standen am Ende der Festtage 4,6 Millionen Besucherinnen und Besucher auf dem Zähler - so viele wie selten zuvor.

Veranstalter waren zuletzt optimistisch

Trotz des etwas schwächeren Start in diesem Jahr haben sich die Veranstalter bislang optimistisch gezeigt. Für Aufsehen hatte unter anderem der Andrang am Feiertag, dem 3. Oktober, gesorgt. Die Polizei hatte auf dem Volksfest zeitweise die Zugänge gesperrt, weil zu viele Menschen auf das Festgelände wollten.

Insgesamt hoffen rund 300 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf dem Gelände am Neckar-Ufer auf gute Geschäfte auch am letzten Tag. Das nächste Cannstatter Volksfest 2026 beginnt am 25. September und läuft bis 11. Oktober 2026.

Ein letztes Mal wird am 17. Festtag auf dem Cannstatter Wasen ausgeschenkt.(Archiv) Foto: Bernd Weißbrod/dpa