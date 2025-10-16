Ersatzverkehr wegen Rauchentwicklung am Bahnhof Böblingen

Wegen einer Rauchentwicklung am Bahnhof Böblingen hat die Deutsche Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dies betrifft die Strecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Herrenberg, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Fernverkehrszüge waren aufgrund des Vorfalls am Morgen auch betroffen. Sie verkehren seit dem Mittag allerdings wieder regulär.

Aus bislang unbekannter Ursache habe es einen technischen Defekt an einem Stromabnehmer eines Zugs der Linie S1 gegeben, wie die Bundespolizei mitteilte. Die betroffene Bahn mit Fahrtrichtung Kirchheim/Teck fuhr auf Gleis 3 in den Bahnhof ein, als es zu der Rauchentwicklung kam. In Folge wurde die Bahnsteige 2, 3, 4 und 5 geräumt – ebenso der betroffene Zug. Niemand wurde verletzt. Die S1 war nicht mehr fahrbereit und wurde durch die Deutsche Bahn in den Betriebshof überführt.