Angreifer schlägt Mann vor Augen der Polizei - Festnahme

Ein Mann soll in Bühl (Kreis Rastatt) mit Pfefferspray und einer Machete in der Hand auf eine Gruppe Heranwachsender losgegangen sein. Später sei er zum Tatort zurückgekehrt, um einen der drei Männer in Anwesenheit der Polizei ins Gesicht zu schlagen. Der Verdächtige wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei ihm konnte ein Messer und ein Pfefferspray gefunden und sichergestellt werden. Die Machete sei in einem Busch gefunden worden.

Mit dem Pfefferspray und der Machete bewaffnet habe er die Gruppe von 18- bis 20-jährigen Männern zunächst konfrontiert und einen der Männer mit dem Pfefferspray angegriffen. Das Opfer erlitt Hautreizungen. Danach sei es zu einer Rangelei gekommen, wobei dem Mann die Machete abgenommen wurde. Zu Hieben mit der Machete sei es den Angaben nach nicht gekommen.

Zunächst verließ der Mann den Tatort - und kam später zurück, als die Polizei den Sachverhalt aufnahm. Dabei kam es dann zu dem Schlag gegen einen der Heranwachsenden. Dieser wurde bei dem Angriff am Mittwoch leicht verletzt.

Der Mann sei ein Anwohner eines Platzes in Bühl. Dort sei es nach Polizeiangaben in der Vergangenheit immer wieder zu Böllerwürfen gekommen. Auch die Gruppe Heranwachsender soll Böller geworfen haben. Dies sei der Grund der Konfrontation gewesen.