Feuer in Jugendherberge - Sieben Leichtverletzte

Bei einem Feuer in einer Jugendherberge in Friedrichshafen sind fünf Kinder und zwei Lehrkräfte leicht verletzt worden. Der Brand war nach Worten der Polizei kurz nach Mitternacht in einem Zimmer ausgebrochen, die Ursache war unklar. Die Verletzten hätten Kreislaufprobleme gehabt und teils Rauchvergiftungen. Den Angaben zufolge war die Unterkunft komplett ausgebucht gewesen.

Mehr als 200 Gäste mussten die Jugendherberge verlassen und waren in der Nacht in einer Sporthalle untergebracht gewesen. Sechs Zimmer der Herberge seien unbewohnbar, teilte ein Polizeisprecher weiter mit. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.