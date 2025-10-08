Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Brände: Nach Tod von Zwölfjährigem in Camper - Gasleck wohl Ursache

Brände

Nach Tod von Zwölfjährigem in Camper - Gasleck wohl Ursache

Nach dem Brand in einem Camper mit tödlichem Ausgang vermutet die Staatsanwaltschaft ein Gasleck als Ursache. Die Ermittlungen zum Unglück dauern aber an.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nur die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wagen retten. (Symbolbild)
    Nur die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wagen retten. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Nach dem Tod eines Zwölfjährigen in einem brennenden Wohnmobil geht die Staatsanwaltschaft derzeit davon aus, dass sich Gas aus Gasflaschen entzündet und das Feuer ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen zu dem Unglück im Juni in Karlsruhe seien aber noch nicht abgeschlossen, betonte ein Sprecher der Anklagebehörde. Auch sei nicht klar, warum das Gas austrat und wie es in Brand geraten konnte. Zuerst hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» darüber berichtet.

    Bei dem Feuer in dem zum Camper ausgebauten Kleintransporters war das Kind ums Leben gekommen, seine Mutter wurde lebensgefährlich verletzt. Auch vier Hunde befanden sich in dem Wagen, von denen zwei ebenfalls starben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden