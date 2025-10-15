Mülleimer in Klinik angezündet - drei Leichtverletzte

Beim Brand eines Mülleimers in einer Klinik in Winnenden im Rems-Murr-Kreis sind drei Pflegekräfte leicht verletzt worden. Durch die starke Rauchentwicklung am Dienstagabend erlitten die Mitarbeiter eine Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Ein bislang Unbekannter steckte demnach den Mülleimer auf einer Toilette in Brand. Es entstand ein geringer Schaden, die Flammen griffen nicht auf das Gebäude über. Die Polizei ermittelt laut einem Sprecher wegen Brandstiftung.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brandursache Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Winnenden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis