Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Nach einem Brand ist ein Mehrfamilienhaus in Bad Krozingen vorerst unbewohnbar geworden. Die Anwohner würden von der Stadt im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald anderweitig untergebracht, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Schadens schätzten die Beamten auf mindestens 250.000 Euro.

Anwohner hatten das Feuer am Vormittag gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller des Gebäudes schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Doch nicht nur der Keller sei in Mitleidenschaft gezogen worden, auch das Erdgeschoss sei aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.