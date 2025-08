Feuer zerstört Fleisch und Wurst im Wert von 250.000 Euro

Bei einem Brand in einem Schlachtbetrieb in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind Fleisch- und Wurstwaren im Wert von 250.000 Euro zerstört worden. Zusätzlich entstand ein Schaden von 300.000 Euro am Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde durch das Feuer am frühen Sonntagabend niemand.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer laut Polizei im Keller des Lagerhauses ausgebrochen. Durch die Hitze kam es zu einem Wasserrohbruch, sodass Teile des Kellers unter Wasser standen.

Zudem wurde den Angaben nach die Elektronik für die Kühltechnik des Lagerhauses beschädigt. Angaben dazu, ob Fleisch und Wurst durch die beschädigte Kühltechnik oder das Feuer selbst zerstört wurde, machte die Polizei zunächst nicht. Eine mögliche Ursache für den Brand könnte den Beamten zufolge ein technischer Defekt an einer Photovoltaikanlage sein.