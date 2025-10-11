Brand in Einfamilienhaus in Ketsch - 200.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Einfamilienhauses im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Der 58-jährige Eigentümer aus Ketsch meldete sich in den frühen Morgenstunden bei den Einsatzkräften, wie die Polizei mitteilte. Er hatte sich noch vor den Flammen ins Freie retten können.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus sei jedoch aktuell nicht mehr bewohnbar, hieß es. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein technischer Defekt die Ursache für den Ausbruch des Feuers.