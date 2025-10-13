Logo ka-news.de
Blaulichteinsatz: Unfall mit Lamborghini: 410.000 Euro Schaden

Blaulichteinsatz

Unfall mit Lamborghini: 410.000 Euro Schaden

Nach einem missglückten Abbiegevorgang sind zwei Menschen verletzt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf eine immense Summe geschätzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Rund 410.000 Euro Schaden hat der Zusammenstoß eines Sportwagens mit einem anderen Fahrzeug in Esslingen am Neckar angerichtet. Zudem seien beide Fahrer leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

    Den Angaben zufolge war ein 50-Jähriger mit seinem Lamborghini beim Abbiegen zu weit nach links und damit gegen die Verkehrsinsel gekommen. Dabei habe er die Kontrolle verloren und sei mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Anschließend habe sich der Sportwagen gedreht und sei zwischen einer Betonmauer und dem anderen Fahrzeug eingeklemmt worden.

    Beide Wagen seien so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 33-jährige Fahrer des zweiten Autos wurde ins Krankenhaus gebracht; der 50-Jährige lehnte eine Untersuchung ab, teilte die Polizei mit.

