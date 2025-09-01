Jugendliche prallen mit Moped gegen Baum - Lebensgefahr

Zwei Jugendliche sind mit einem Moped in Reutlingen gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Einer der beiden sei in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Der 16-jährige Fahrer sei in einer Rechtskurve von der schmalen Straße abgekommen, hieß es. Dort prallte er mit dem Gefährt gegen den Baum. Der Fahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde schwer verletzt.

Die beiden Jugendlichen wurden nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gefahren. Die Ermittlungen dauern an.