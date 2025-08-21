Zwei Unfälle auf A5 nahe Durlach am Mittwochmittag: 24.000 Euro Schaden

Insgesamt waren drei Autos in einen Unfall verwickelt. Kurz danach passierte in der Nähe ein weiterer Zusammenstoß: Ein Auto streifte eine Sattelzugmaschine. Gegen 12 Uhr fuhr ein 54-jähriger BMW-Fahrer auf der linken Spur in Richtung Norden. Er prallte auf das Auto einer 32-jährigen Mercedes-Fahrerin, die bremsen musste. Ein 51-jähriger VW-Passat-Fahrer dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ebenfalls in den BMW.

24.000 Euro Schaden

Nur wenige Minuten später kam es an der gleichen Stelle zu einem weiteren Unfall. Eine 75-jährige VW-Fahrerin wechselte von der linken auf die mittlere Spur. Dabei übersah sie offenbar eine Sattelzugmaschine, und beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten blieben die linke und mittlere Spur bis etwa 17.10 Uhr gesperrt. Der Schaden liegt bei rund 24.000 Euro.