Zwei Einbruchsversuche in Eisingen ohne Beute

Am frühen Donnerstagmorgen versuchte eine bislang unbekannte Person, in zwei Wohnhäuser in Eisingen einzubrechen. Die Polizei berichtet, dass die Einbruchsversuche gegen 4 Uhr in der Schubertstraße stattfanden. Bewohner entdeckten Einbruchsspuren an den Fenstern der Häuser.

Schubertstraße in Eisingen

Trotz der Schäden gelang es den Einbrechern nicht, die Häuser zu betreten und Beute zu machen. Die genauen Gründe, warum die Einbrüche scheiterten, sind bisher nicht geklärt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter identifizieren zu können.

Die Ermittlungen laufen, und die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord gemeldet werden. Bislang sind keine weiteren Einbruchsversuche oder Verdächtige bekannt.

