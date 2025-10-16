Logo ka-news.de
Wohnungseinbruch Baden-Baden: Unbekannter flieht nach versuchtem Aufbruch

Polizeibericht aus Baden-Baden

Unbekannter scheitert an Wohnungstür – Aufbruchversuch sorgt für Polizei-Einsatz

Unbekannter versucht eine Wohnungstür aufzubrechen und flieht. Vorfall am Dienstagabend in der Rotenbachtalstraße, Polizei bestätigt den Einsatz.
Von Redaktion ka-news.de
    Unbekannter scheitert an Wohnungstür – Aufbruchversuch sorgt für Polizei-Einsatz
    Unbekannter scheitert an Wohnungstür – Aufbruchversuch sorgt für Polizei-Einsatz

    Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg meldete eine Anwohnerin am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr einen versuchten Einbruch in der Rotenbachtalstraße in Baden-Baden. Sie beobachtete, wie ein unbekannter Täter das Schloss ihrer Wohnungstür aufzubrechen versuchte.

    Täter flieht nach Entdeckung

    Der Täter bemerkte die Zeugin durch die gläserne Tür und flüchtete. Die Polizei führt den Vorfall als versuchten Wohnungseinbruch. Der Täter blieb unbekannt. Weitere Angaben zum Tathergang machte die Polizei nicht.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

