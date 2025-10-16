Unbekannter scheitert an Wohnungstür – Aufbruchversuch sorgt für Polizei-Einsatz

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg meldete eine Anwohnerin am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr einen versuchten Einbruch in der Rotenbachtalstraße in Baden-Baden. Sie beobachtete, wie ein unbekannter Täter das Schloss ihrer Wohnungstür aufzubrechen versuchte.

Täter flieht nach Entdeckung

Der Täter bemerkte die Zeugin durch die gläserne Tür und flüchtete. Die Polizei führt den Vorfall als versuchten Wohnungseinbruch. Der Täter blieb unbekannt. Weitere Angaben zum Tathergang machte die Polizei nicht.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.