Falsche Polizeibeamte betrügen im Kinzigtal

Seit Mittwoch, 4. Oktober 2023, häufen sich im Kinzigtal, Baden-Baden und Sasbach betrügerische Anrufe, wie die Polizei mitteilt. Betrüger geben sich als Beamte aus und konstruieren fiktive Notlagen, um an Geld zu gelangen. Oft behaupten sie, ein Verwandter habe einen Unfall verursacht und es sei eine „Kaution“ nötig. Eine andere Masche ist die Warnung vor fiktiven Einbrüchen im Wohnumfeld.

Kinzigtal im Fokus

Bei den Anrufen versuchen die Kriminellen, ihre Opfer geschickt unter Druck zu setzen, um Bargeld oder Wertsachen zu bekommen. Die Polizei Offenburg rät dringend dazu, solche Anrufe sofort zu beenden und keine persönlichen Informationen zu teilen. Rückrufe können die Betrüger leicht zu ihren Gunsten nutzen. Betroffene sollten sich bei Unsicherheiten an die 110 wenden.

Die Beamten bitten, das Umfeld über diese Betrugsart zu informieren. Vorbeugen ist ein wichtiger Schritt, um nicht auf die Tricks der Anrufer hereinzufallen. Immer wieder fallen arglose Bürger auf solche Betrugsmaschen rein, was den Handlungsbedarf der Polizei unterstreicht. Sollten Sie Verdachtsfälle beobachten oder selbst betroffen sein, ist eine unverzügliche Meldung an die Polizei ratsam.

Weitere betroffene Regionen

In Baden-Baden und Sasbach wurden ebenfalls vereinzelte Vorfälle gemeldet. Hier ist die Masche ähnlich, wobei die Täter oft auch nicht vor weiteren Drohgebärden zurückschrecken. Der Polizei sind diese Methoden bekannt, und sie setzt alles daran, die Anrufwelle schnellstmöglich einzudämmen. Das Beste, was Bürger tun können, ist, keine Unbekannten nahe an ihre Vermögenswerte herankommen zu lassen. Diese Mitteilung basiert auf Informationen des Polizeipräsidiums Offenburg.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.